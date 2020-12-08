Стали известны соперники сборной РФ по футболу в отборочном туре ЧМ-2022
Сборная России по футболу на жеребьевке в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе узнала, в какой группе будет соревноваться на чемпионате мира в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Российская сборная попала в группу H, где будет бороться с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. В случае победы в своих группах команды пройдут в финальную стадию турнира.
Десять команд, которые окажутся на втором месте в группах, в марте 2022 года будут играть в так называемых "стыковых матчах" вместе с двумя победителями групп турнира Лиги наций УЕФА-2020/21. Встречи в отборочных турах пройдут в 2021 году.
Плей-офф чемпионата пройдет в 2022 году. Как передает агентство, полуфиналы намечены на 24-25 марта, а финалы должны пройти 28-29 марта 2022 года. Сам чемпионат пройдет в пяти городах Катара с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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