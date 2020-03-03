Стали известны соперники российской сборной в Лиге наций УЕФА

Стали известны соперники сборной России по группе, ими стали Сербия, Турция и Венгрия. Об этом сообщает РБК.

Первые матчи турнира пройдут осенью этого года, в сентябре. Отечественная сборная будет играть в 3-й группе дивизиона В. Сама жеребьевка группового этапа нового сезона турнира была проведена во вторник 3 марта в столице Нидерландов Амстердаме.


Новость дополняется.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Лига НацийСборная России По Футболу