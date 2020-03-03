Стали известны соперники российской сборной в Лиге наций УЕФА

Стали известны соперники сборной России по группе, ими стали Сербия, Турция и Венгрия. Об этом сообщает РБК.



Первые матчи турнира пройдут осенью этого года, в сентябре. Отечественная сборная будет играть в 3-й группе дивизиона В. Сама жеребьевка группового этапа нового сезона турнира была проведена во вторник 3 марта в столице Нидерландов Амстердаме.



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