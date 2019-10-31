Стала известно, когда Нурмагомедов завершит карьеру

«Хабиб должен уходить через два-три боя», — сказал он.

Следующим соперником Нурмагомедова, пишет Ura.ru, станет американец Тони Фергюсон. Схватка состоится в марте—апреле 2020 года. При этом он заявил, что новая встреча между Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором также может состояться. «[Встреча Нурмагомедова и Макгрегора на октагоне] может состояться, если два бойца, которые имеют право бороться с Хабибом, откажутся приехать в Россию», — уточнил он, при этом посоветовав Макгрегору рассмотреть в качестве соперника бойца Ислама Махачева.

