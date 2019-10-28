Тактаров дал Нурмагомедову совет по поводу Макгрегора

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров посоветовал чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову провести бой с ирландцем Конором Макгрегором в Дублине, на родине ирландского бойца.

«Я бы дал матч-реванш в Дублине. Как когда-то давал реванш в Бразилии, в Сан-Паулу, где людей убивали по вечерам на улице. Но это я. Я никогда никого и ничего не боялся, а наоборот, искал опасность. У меня такая генетика. Она мне досталась от смелых и честных людей. Потому я понимаю и принимаю, если вижу, что кто-то струсил: не у всех такие гены», — написал Тактаров в Instagram под видео, где ирландец ставит в укор Нурмагомедову то, что тот никогда не поднимает российский флаг во время поединков.

Напомним, что в октябре 2018 года Нурмагомедов одолел Макгрегора в поединке, проведя удушающий прием. Кроме того, в октябре 2019 года Макгрегор приехал в Москву, где провел пресс-конференцию в ходе которой оскорбил дагестанцев. Позднее к отелю, где остановился ирландский боец, пришли десятки уроженцев республики.