Стала известна сумма бонусов Волкова за победу над Оверимом
Российский боец Александр Волков, который победил голландца Алистара Оверима в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184, получил порядка 4 млн рублей бонуса.
Бонус Волкова за победу над нидерландским спортсменом составил 50 тыс. долларов (3,75 млн руб.), сообщает ТАСС.
Напомним, бойца сразились в рамках главного поединка турнира. Состязание завершилось через два раунда - Волков нокаутировал соперника, пишет Газета.ru.
После боя россиянин был госпитализирован с подозрением на перелом. Однако, по словам тренера Тараса Кияшко, у бойца «диагностировали сильный ушиб».
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