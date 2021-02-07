Стала известна сумма бонусов Волкова за победу над Оверимом

Бонус Волкова за победу над нидерландским спортсменом составил 50 тыс. долларов (3,75 млн руб.), сообщает ТАСС.

Напомним, бойца сразились в рамках главного поединка турнира. Состязание завершилось через два раунда - Волков нокаутировал соперника, пишет Газета.ru.

После боя россиянин был госпитализирован с подозрением на перелом. Однако, по словам тренера Тараса Кияшко, у бойца «диагностировали сильный ушиб».

