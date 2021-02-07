Стала известна сумма бонусов Волкова за победу над Оверимом

Российский боец Александр Волков, который победил голландца Алистара Оверима в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184, получил порядка 4 млн рублей бонуса.

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Бонус Волкова за победу над нидерландским спортсменом составил 50 тыс. долларов (3,75 млн руб.), сообщает ТАСС.

Напомним, бойца сразились в рамках главного поединка турнира. Состязание завершилось через два раунда - Волков нокаутировал соперника, пишет Газета.ru.

После боя россиянин был госпитализирован с подозрением на перелом. Однако, по словам тренера Тараса Кияшко, у бойца «диагностировали сильный ушиб».

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ФОТО: instagram.com/volkov_alex
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