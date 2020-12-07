Названы самые успешные российские спортсмены 2020 года

Sport24 совместно с PricewaterhouseCoopers (PwC) представили рейтинг самых успешных спортсменов уходящего года. Отмечается, что при составлении списка учитывались финансовые и медийные показатели, а также показатели дополнительной деловой и благотворительной активности.

Первое место в рейтинге занял боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов. Он заработал $12,6 млн, а в социальных сетях у него 26 млн подписчиков. На второй строчке расположился хоккеист Александр Овечкин. Замыкает тройку лидеров игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин.

Всего в рейтинг «50 самых успешных спортсменов России — 2020» попали представители девяти видов спорта, причем 38 из них — хоккеисты и футболисты, отмечает Газета.ру.

В Кремле отреагировали на решение Хабиба завершить карьеру после победы над Гэтжи

Напомним, в конце октября Владимир Путин позвонил российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову и поздравил его с победой над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC.

Нурмагомедов победил Гэтжи во втором раунде боя, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ). Россиянин после боя объявил о своем решении завершить спортивную карьеру.

В его активе 29 побед в 29 поединках, из них 13 - в UFC.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:РейтингСпорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры