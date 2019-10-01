Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Атлетико»

1 октября 201921:35

Стало известно, какие футболисты «Локомотива» выйдут на поле первыми на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Атлетико".

Как пишет РИА Новости, стартовый состав будет следующим: Гилерме (вратарь), Бенедикт Хеведес, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Ведран Чорлука, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Жоао Марио, Серкейра Мурило, Мацей Рыбус, Федор Смолов.

Матч пройдет в российской столице 1 октября и стартует в 22:00 (мск). Ранее 18 сентября в матче первого тура «Локомотив» обыграл немецкий «Байер» со счетом 2:1.

Напомним, «Локомотив» автоматически прошел в групповой этап Лиги чемпионов, заняв второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) текущего сезона.

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ФОТО: Официальный сайт ФК «Локомотив»
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