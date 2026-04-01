Стал известен список европейских сборных для ЧМ по футболу
1 апреля 202603:29
Стал известен список спортсменов из стран Европы, которые примут участие в чемпионате мира по футболу.
На турнир вышли: Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Бельгия, Англия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Турция, Швеция и Чехия.
Ранее экс-игрок российской национальной команды и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что победителем грядущего чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Мексике, Канаде и США, станет европейская сборная, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
