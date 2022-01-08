Сборная России выиграла «золото» в сингл-миксте на этапе Кубка мира по биатлону

Пара Бабикова и Резцовой, использовав 12 дополнительных патронов с одним штрафным кругом в итоге завершили соревнование за 41 минуту 37,1 сек.

На втором месте сборная Австрии (Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер) с отставанием от россиян на 41,5 сек.

Третий результат – у украинской пары Артема Тищенко и Дарьи Блашко ( +1 минута 3,6 сек.).

Ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию и был вынужден пропустить этап в Оберхофе, сообщает RT.

