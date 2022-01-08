Сборная России выиграла «золото» в сингл-миксте на этапе Кубка мира по биатлону
Россияне Антон Бабиков и Кристина Резцова пришли первыми в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Пара Бабикова и Резцовой, использовав 12 дополнительных патронов с одним штрафным кругом в итоге завершили соревнование за 41 минуту 37,1 сек.
На втором месте сборная Австрии (Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер) с отставанием от россиян на 41,5 сек.
Третий результат – у украинской пары Артема Тищенко и Дарьи Блашко ( +1 минута 3,6 сек.).
Ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию и был вынужден пропустить этап в Оберхофе, сообщает RT.
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