Сборная России выиграла «золото» в сингл-миксте на этапе Кубка мира по биатлону

Россияне Антон Бабиков и Кристина Резцова пришли первыми в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Биатлонист Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Пара Бабикова и Резцовой, использовав 12 дополнительных патронов с одним штрафным кругом в итоге завершили соревнование за 41 минуту 37,1 сек.

На втором месте сборная Австрии (Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер) с отставанием от россиян на 41,5 сек.

Третий результат – у украинской пары Артема Тищенко и Дарьи Блашко ( +1 минута 3,6 сек.).

Ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию и был вынужден пропустить этап в Оберхофе, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: instagram.com/biathlon_russia
ТЕГИ:СпортРоссиянеРоссияБиатлон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры