Стал известен соперник Хачанова в финале Олимпиады в Токио
Немецкий теннисист Александр Зверев победил серба Новака Джоковича в полуфинальном матче Олимпиады, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.
Посеянный под первым номером спортсмен из Сербии уступил представителю Германии в трёх сетах, итоговый счёт - 6:1, 3:6, 1:6.
Таким образом Зверев сыграет в матче за золото против россиянина Карена Хачанова, который в полуфинале победил испанца Пабло Карреньо-Бусту, сообщает RT. Финал пройдёт 31 июля.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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