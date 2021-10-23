Стадион чемпионата мира «Аль-Тумама» открыли в Катаре

Стадион «Аль-Тумама» в столице Катара Дохе, на котором пройдут игры чемпионата мира по футболу 2022 года, сдан в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию первенства.

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«Аль-Тумама» спроектирован катарским архитектором Ибрагимом Джайдой. Стадион напоминает по форме гафию — мужской головной убор и вмещает 40 тысяч зрителей.

«Катар продолжает удивлять футбольный мир, и это продолжится до конца чемпионата мира. Стадион "Аль-Тумама" - еще одно произведение искусства, имеющее большое значение для страны. Я мечтаю скорее стать свидетелем первого чемпионата мира на Ближнем Востоке», — заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Глава ФИФА поблагодарил эмира Катара за усилия, «которые страна прикладывает для того, чтобы провести лучший чемпионат мира».

Напомним, чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.

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ФОТО: fifa.com
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