США выбраны местом проведения клубного чемпионата мира по футболу - 2025
Соединенные Штаты примут чемпионат мира по футболу среди клубов в 2025 году. Такое решение принял Совет Международной федерации футбола, сообщает официальный сайт ФИФА.
При этом, турнир будет проходить в новом формате с участием 32 команд.
Как отмечается, клубный чемпионат мира станет подготовкой к чемпионату мира среди национальных сборных, который пройдет годом позже сразу в трёх странах Северной Америки – Канаде, США и Мексике.
«США станут идеальной принимающей стороной для проведения первого глобального турнира», — говорится в заявлении ФИФА.
Ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА надеются на скорое возвращение России на соревнования, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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