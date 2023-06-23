США выбраны местом проведения клубного чемпионата мира по футболу - 2025

Как отмечается, клубный чемпионат мира станет подготовкой к чемпионату мира среди национальных сборных, который пройдет годом позже сразу в трёх странах Северной Америки – Канаде, США и Мексике.

«США станут идеальной принимающей стороной для проведения первого глобального турнира», — говорится в заявлении ФИФА.

Ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА надеются на скорое возвращение России на соревнования, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

