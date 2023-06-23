США выбраны местом проведения клубного чемпионата мира по футболу - 2025

Соединенные Штаты примут чемпионат мира по футболу среди клубов в 2025 году. Такое решение принял Совет Международной федерации футбола, сообщает официальный сайт ФИФА.

При этом, турнир будет проходить в новом формате с участием 32 команд.

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Как отмечается, клубный чемпионат мира станет подготовкой к чемпионату мира среди национальных сборных, который пройдет годом позже сразу в трёх странах Северной Америки – Канаде, США и Мексике.

«США станут идеальной принимающей стороной для проведения первого глобального турнира», — говорится в заявлении ФИФА.

Ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА надеются на скорое возвращение России на соревнования, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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