Срок условной дисквалификации президента ЦСКА Гинера сокращен

Гинер был наказан РФС за резкие высказывания в адрес главы судейского корпуса Александра Егорова после матча 19-го тура российского чемпионата между «Краснодаром» и ЦСКА. В РФС решили, что Гинер не сможет осуществлять футбольную деятельность в течение 3 месяцев и 9 месяцев условно.

По решению апелляционного комитета РФС условный срок отстранения был сокращен с 9 до 6 месяцев, реальный срок остался прежним. Также сократился штраф – с 1 млн рублей до 500 тысяч рублей.

Матч «Краснодар» - ЦСКА состоялся 7 декабря в Краснодаре и завершился со счетом 1:1.



