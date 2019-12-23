Срок условной дисквалификации президента ЦСКА Гинера сокращен
Жалоба президента ЦСКА Евгения Гинера на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) временно отстранить его от футбольной деятельности была частично удовлетворена. Об этом сообщает Интерфакс.
Гинер был наказан РФС за резкие высказывания в адрес главы судейского корпуса Александра Егорова после матча 19-го тура российского чемпионата между «Краснодаром» и ЦСКА. В РФС решили, что Гинер не сможет осуществлять футбольную деятельность в течение 3 месяцев и 9 месяцев условно.
По решению апелляционного комитета РФС условный срок отстранения был сокращен с 9 до 6 месяцев, реальный срок остался прежним. Также сократился штраф – с 1 млн рублей до 500 тысяч рублей.
Матч «Краснодар» - ЦСКА состоялся 7 декабря в Краснодаре и завершился со счетом 1:1.
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