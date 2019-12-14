Арбитр: Гиннера за оскорбление судьи наказали дипломатично, опасаясь его фактов
Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в эфире НСН оценил справедливость отстранения президента ЦСКА Евгения Гинера комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС).
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера. Об этом рассказал СМИ председатель комитета по этике РФС Семен Андреев. Уточняется, что президент ЦСКА не сможет осуществлять футбольную деятельность в течение трех месяцев и «на один год условно». Кроме того, Гинер будет оштрафован на один миллион рублей, сообщает РБК.
После матча 19-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1) Гинер допустил резкие высказывания в адрес главы судейского корпуса Александра Егорова. Президент армейцев остался недоволен работой арбитров, назвал судейство в российском футболе «издевательством» и «насмешкой над здравым смыслом».
Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в беседе с НСН заявил, что решение РФС стало логичным, но тем не менее дипломатичным в сложившейся ситуации.
«Естественно, публичные высказывания в адрес официальных лиц не приветствуются ни в каком цивилизованном сообществе. Относительно нашего конкретного случая, да, наказание серьезное, но оно имеет под собой веские аргументы и основания. Думаю, та мера пресечения, которая применена к Евгению Ленноровичу дипломатично-превентивная. Потому что отлучение от футбола на три месяца – это каникулы зимние. Это никак не повлияет. Он же не на скамейке сидит. Он все равно будет управлять процессом. Он только не выходит на футбольное поле», - объяснил он.
Хусаинов также добавил, что вердикт РФС стал скорее не наказанием в адрес Гинера, а профилактической мерой в адрес его коллег.
«Некоторые могут высказать предложение отсрочить меру пресечения до начала весенней части чемпионата, чтобы это было как бы более продуктивно. Но я думаю, что если бы это было сделано, то тогда у Евгения Ленноровича появился бы момент апелляции на это решение. Вплоть до того, что он мы предъявить очень резкие факты и аргументы. Уверяю вас, что у него были очень жесткие высказывания, но объясняются они тем, что он имеет очень веские факты в отношении деятельности департамента», - заключил собеседник НСН.
Напомним, что ранее НСН предложила мнение бывшего футболиста сборной России Романа Широкова о неудачном выступлении российских клубов в еврокубках. По его мнению, игрокам и тренерам надо «что-то поменять у себя в головах»: перестать надеяться на слабость противников и лучше тренироваться.
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