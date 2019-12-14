Арбитр: Гиннера за оскорбление судьи наказали дипломатично, опасаясь его фактов

Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в беседе с НСН заявил, что решение РФС стало логичным, но тем не менее дипломатичным в сложившейся ситуации.

«Естественно, публичные высказывания в адрес официальных лиц не приветствуются ни в каком цивилизованном сообществе. Относительно нашего конкретного случая, да, наказание серьезное, но оно имеет под собой веские аргументы и основания. Думаю, та мера пресечения, которая применена к Евгению Ленноровичу дипломатично-превентивная. Потому что отлучение от футбола на три месяца – это каникулы зимние. Это никак не повлияет. Он же не на скамейке сидит. Он все равно будет управлять процессом. Он только не выходит на футбольное поле», - объяснил он.

Хусаинов также добавил, что вердикт РФС стал скорее не наказанием в адрес Гинера, а профилактической мерой в адрес его коллег.

«Некоторые могут высказать предложение отсрочить меру пресечения до начала весенней части чемпионата, чтобы это было как бы более продуктивно. Но я думаю, что если бы это было сделано, то тогда у Евгения Ленноровича появился бы момент апелляции на это решение. Вплоть до того, что он мы предъявить очень резкие факты и аргументы. Уверяю вас, что у него были очень жесткие высказывания, но объясняются они тем, что он имеет очень веские факты в отношении деятельности департамента», - заключил собеседник НСН.

Напомним, что ранее НСН предложила мнение бывшего футболиста сборной России Романа Широкова о неудачном выступлении российских клубов в еврокубках. По его мнению, игрокам и тренерам надо «что-то поменять у себя в головах»: перестать надеяться на слабость противников и лучше тренироваться.