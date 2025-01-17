Спортсмены сборной РФ по гребному слалому получили нейтральный статус

Спортсменам российской сборной по гребному слалому одобрили нейтральный статус. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гребного слалома РФ.

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Спортсмены из России были отстранены от турниров Международной федерацией каноэ с марта 2022 года.

Как отметили в федерации слалома, россиянам одобрили заявку на ближайшие международные соревнования в австралийском Пенрите.

«Нейтральный статус получили все спортсмены... в Австралии: Никита Губенко, Иван Козлов, Ксения Крылова, Алсу Миназова, Марина Новыш, Егор Смирнов, Мария Соколова, Дмитрий Храмцов, Александр Харламцев», — указали в ассоциации.

Ранее стало известно, что девять гимнасток из состава сборной РФ по спортивной гимнастике направили заявки на получение нейтрального статуса, напоминает RT. С момента их подачи прошел уже месяц, однако спортсменки не получили никакой новой информации от Международной федерации гимнастики.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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