Чернышенко назвал подвигом участие спортсменов в турнирах под нейтральным флагом

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал подвигом выступление российских атлетов в международных состязаниях под нейтральным флагом. Об этом сообщило РИА Новости.

Без огласки: Журова заявила, что международные федерации подставляют спортсменов РФ

Он также призвал поддерживать российских спортсменов, которые выступают, даже если нынешние реалии не позволяют использование флага и гимна.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что международные федерации спорта все чаще допускают российских спортсменов к участию в соревнованиях, однако в последний момент могут предъявить им новые требования. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
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