Чернышенко назвал подвигом участие спортсменов в турнирах под нейтральным флагом

Он также призвал поддерживать российских спортсменов, которые выступают, даже если нынешние реалии не позволяют использование флага и гимна.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что международные федерации спорта все чаще допускают российских спортсменов к участию в соревнованиях, однако в последний момент могут предъявить им новые требования. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

