Чернышенко назвал подвигом участие спортсменов в турнирах под нейтральным флагом
Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал подвигом выступление российских атлетов в международных состязаниях под нейтральным флагом. Об этом сообщило РИА Новости.
Он также призвал поддерживать российских спортсменов, которые выступают, даже если нынешние реалии не позволяют использование флага и гимна.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что международные федерации спорта все чаще допускают российских спортсменов к участию в соревнованиях, однако в последний момент могут предъявить им новые требования. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru