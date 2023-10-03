Спорткомплекс «Пегас» с двумя бассейнами появился во Внуково

В районе Внуково, на западе Москвы сдали в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Пегас», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Новый ФОК предназначен для оздоровительного плавания, проведения обучающих занятий, а также физической и силовой подготовки москвичей. Общая площадь залов и помещений «Пегаса» превышает 4 тыс. кв. метров. Он будет работать круглогодично и станет местом притяжения для многих спортсменов и любителей не только из Внукова, но и со всего запада столицы», – отметил чиновник.

«Пегас» представляет собой двухэтажное здание: на первом этаже находятся взрослый и детский бассейны, на втором – тренажёрный зал и буфет. ФОК построен на средства городского бюджета, отметил глава Стройкомплекса.

На данный момент новый спортивный комплекс готов к открытию, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. По его словам, в здании обеспечена доступная среда для маломобильных граждан, в том числе лифт, специальные санузлы и акустические устройства для слабовидящих посетителей.

О готовности спорткомплекса «Пегас» во Внукове ранее сообщил у себя в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее градоначальник сообщил, что инвесторы возвели 54 социальных объекта с начала 2023 года. Город получил детсады, школы, спортивные сооружения и медучреждения.



