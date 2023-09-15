Собянин: Инвесторы возвели 54 социальных объекта с начала года

Всего, по словам градоначальника, возвели 30 детсадов, 14 школ, восемь спортивных сооружений и два медучреждения.

Пять из них было открыто в августе. Это образовательный комплекс в поселении Сосенское, спорткомплекс с гостиницей и подземным паркингом в Хорошево-Мневниках, ледовый дворец «Кристалл» в олимпийском комплексе «Лужники», ледовый каток «Сталкер» в Куркино и академия спорта «Динамо» в Петровском парке.

Мэр Москвы отметил, что строители за восемь месяцев успели выполнить готовой план работ, при этом возвели на четыре детсада и две школы больше, чем в 2022 году.

Ранее Собянин заявил, что новые квартиры по программе реновации жилфонда в Москве раньше срока получат жители 75 домов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

