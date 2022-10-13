Спортивную площадку для детей Донбасса открыли в подмосковном санатории
Уличная спортивная площадка для занятий детей из ЛНР и ДНР появилась в подмосковном оздоровительном комплексе «Снегири». Как сообщили в администрации учреждения, новый открытый спортивный комплекс оснащён современными тренажерами и имеет травмобезопасное покрытие.
Как уточнили в «Снегирях», в оздоровительный комплекс на отдых прибывают юные жители ДНР и ЛНР по программе «Дети России – Детям Донбасса». Новое спортивное сооружение построили в кратчайшие сроки при активной поддержке Некоммерческого фонда «Фонд региональных и общественных связей» совместно с ООО «Газпром межрегионгаз Москва».
Благодаря программе «Дети России – детям Донбасса» в санатории «Снегири» Управления делами Президента РФ ежемесячно курс оздоровления и реабилитации проходят до 200 детей из Луганской и Донецкой республик. Всего здесь побывали уже десятки тысяч детей из республик Донбасса. Они находятся на этой базе отдыха по 2 недели.
Оздоровительный комплекс «Снегири» находится в селе Рождествено Истринского района Московской области. Дети размещаются в двухместных номерах полулюкс со всеми удобствами и телевизором. Для отдыхающих организовано пятиразовое питание, увлекательные экскурсии в музеи, посещение театров, детских развлекательных центров и исторических мест столичного региона.
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