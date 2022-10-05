Путин: на присоединённых к РФ территориях проведут массовую диспансеризацию детей
Многие дети на присоединённых к России территориях не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», сообщает «Интерфакс».
Глава государства рассказал, что отдал распоряжение провести в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях массовую диспансеризацию детей.
По словам президента, в её проведении могут принять участие выездные бригады медиков.
«Нужно подумать о том, как организовать отдых детей, особенно на тех территориях, где до сих пор, к сожалению, еще неспокойно или даже опасно», - добавил он.
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя допустить искажения истории при преподавании, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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