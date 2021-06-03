«Спартак» заплатит 60 тысяч рублей за твит про «конюшню»
Московский футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 60 тысяч рублей за обидный твит в адрес ЦСКА после столичного дерби, сообщает «Газета.ру».
Соответствующее решение принял Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), кроме того «Спартаку» вынесено замечание.
25 апреля «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0. После этого в официальном Twitter красно-белых появилось сообщение «Привет, конюшня, как дела?»
ЦСКА обратился в Комитет по этике РФС с просьбой рассмотреть эту ситуацию.
При этом в комментариях к посту «Спартака» пресс-служба ЦСКА задала вопрос: «SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику или башкирский мед так в голову ударил?»
Болельщики «Спартака» и ЦСКА традиционно враждуют. Раньше, чтобы обидеть оппонентов спартаковцы называли армейцев «конями» или «конюшней». Однако сейчас красно-синие воспринимают такое обращение с иронией. В 2019 году ЦСКА даже презентовал в качестве талисмана клуба маскота в костюме коня.
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