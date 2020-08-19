«Спартак» закончил ничьей матч с «Уфой»

«Спартак» в выездном матче третьего тура чемпионата России по футболу сыграл вничью с «Уфой». Встреча завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев гол на счету Павла Аликина, у гостей отличился Эсекьель Понсе. В турнирной таблице столичная команда занимает шестое место, набрав пять очков. «Уфа» на девятой позиции, в активе у нее четыре балла.

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С точно таким же счетом – 1:1 - сыграли сегодня екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Голы на счету Андрея Егорычева и Федора Смолова. Москвичи набрали семь очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. «Урал» – на одиннадцатом месте, у него два очка.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Чемпионат РоссииФК "Спартак"
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