«Спартак» закончил ничьей матч с «Уфой»

«Спартак» в выездном матче третьего тура чемпионата России по футболу сыграл вничью с «Уфой». Встреча завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев гол на счету Павла Аликина, у гостей отличился Эсекьель Понсе. В турнирной таблице столичная команда занимает шестое место, набрав пять очков. «Уфа» на девятой позиции, в активе у нее четыре балла.