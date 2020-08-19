«Спартак» закончил ничьей матч с «Уфой»
«Спартак» в выездном матче третьего тура чемпионата России по футболу сыграл вничью с «Уфой». Встреча завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев гол на счету Павла Аликина, у гостей отличился Эсекьель Понсе. В турнирной таблице столичная команда занимает шестое место, набрав пять очков. «Уфа» на девятой позиции, в активе у нее четыре балла.
С точно таким же счетом – 1:1 - сыграли сегодня екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Голы на счету Андрея Егорычева и Федора Смолова. Москвичи набрали семь очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. «Урал» – на одиннадцатом месте, у него два очка.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
937 тыс.+4 828 / сут.
Умерли
15 989+117 / сут.
Выздоровели
749 тыс.+6 795 / сут.
- «Спартак» закончил ничьей матч с «Уфой»
- Счетная палата нашла в исполнении бюджета нарушения на 50 млрд рублей
- Трамп собирается остаться президентом США на третий срок
- Раскрыт ранее неизвестный механизм заражения COVID-19
- Заразившийся COVID-19 Новак рассказал о своем самочувствии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru