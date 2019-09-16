Ветеран «Спартака» призвал вернуть Карреру на пост тренера красно-белых

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов попросил об отставке после проигрыша красно-белых со счетом 1:2 в матче с «Уралом». Однако президент клуба Леонид Федун отказался увольнять тренера, сообщает «Чемпионат.com».

Ветеран «Спартака», двукратный обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в интервью НСН заявил, что со стороны Кононова это был смелый поступок.

«Если тренер сам подает в отставку – это говорит о его положительных качествах, так как он теряет в деньгах прилично. Видно, что он (Кононов) не справляется. Я много раз говорил, что "Спартак" – команда очень специфическая, в ней очень сложно работать. То, что происходит сейчас в клубе – это трагично. Нет достойного тренера, который может принять команду. И не каждый пойдет тренировать эту команду, это тоже нужно учитывать. У меня мнение одно: там нужна железная рука. В одной руке пряник, в другой – кнут. По-другому нельзя.

Беда Кононова только в одном: прежде чем взять команду, он должен был ознакомиться с требованиями. Или он сам будет подбирать состав на свое усмотрение, либо ему предложат. Если ему предложили – это плохо, хороший тренер никогда с этим не согласится, что и произошло. Мне жалко этого человека, он попал в такую непонятку!», - сказал он.