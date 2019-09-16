Ветеран «Спартака» призвал вернуть Карреру на пост тренера красно-белых
Двукратный обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в эфире НСН высоко оценил поступок тренера «Спартака» Олега Кононова, который сам попросил об отставке.
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов попросил об отставке после проигрыша красно-белых со счетом 1:2 в матче с «Уралом». Однако президент клуба Леонид Федун отказался увольнять тренера, сообщает «Чемпионат.com».
Ветеран «Спартака», двукратный обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в интервью НСН заявил, что со стороны Кононова это был смелый поступок.
«Если тренер сам подает в отставку – это говорит о его положительных качествах, так как он теряет в деньгах прилично. Видно, что он (Кононов) не справляется. Я много раз говорил, что "Спартак" – команда очень специфическая, в ней очень сложно работать. То, что происходит сейчас в клубе – это трагично. Нет достойного тренера, который может принять команду. И не каждый пойдет тренировать эту команду, это тоже нужно учитывать. У меня мнение одно: там нужна железная рука. В одной руке пряник, в другой – кнут. По-другому нельзя.
Беда Кононова только в одном: прежде чем взять команду, он должен был ознакомиться с требованиями. Или он сам будет подбирать состав на свое усмотрение, либо ему предложат. Если ему предложили – это плохо, хороший тренер никогда с этим не согласится, что и произошло. Мне жалко этого человека, он попал в такую непонятку!», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что выступает за возвращение в команду Массимо Карреры.
«Мое мнение однозначное – я бы вернул Карреру. Он сделал команду чемпионом, она играла прилично. Да, были ошибки, но он взбудоражил спартаковскую публику, перевел ее на свою сторону. С Каррерой поступили просто безобразно», - отметил Рейнгольд.
Итальянский тренер Массимо Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и был отправлен в отставку Советом директоров клуба в октябре 2018-го.
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