«Спартак» вышел в четвертьфинал, обыграв «Ростов»

Московский клуб "Спартак" обыграл "Ростов" в матче 1/8 финала Кубка России, обеспечив себе выход в четвертьфинал. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

"Спартак" в 1/8 финала Олимп-Кубка России выиграл у «Ростова» со счетом 2:1", - говорится в сообщении на официальной странице красно-белых в Twitter.

Счет открыли футболисты «Спартака»: гол на 43-й минуте забил Джордан Ларссон. Он же оформил дубль на 59-й минуте. За «Ростов» отыграл один мяч Александр Долгов, забив гол на 86-й минуте встречи.

Как отмечает Интерфакс, в четвертьфинале "Спартак" сыграет с московским ЦСКА. Напомним, накануне армейцы вышли в 1/4 финала, победив в матче с "Уфой".







