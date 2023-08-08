«Спартак» вырвал победу у «Пари НН» в матче Кубка России

Московский «Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче второго группового этапа Кубка России.

Денис Глушаков ушел из «Пари НН»

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена». Хозяева поля победили гостей со счетом 5:4.

Красно-белые одержали победу благодаря полузащитнику Квинси Промесу. На 89-й минуте он отправил решающий мяч в ворота противника и принес победу своей команде.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Динамо» в московском дерби. «Пари НН» примет Краснодар. Встречи пройдут 29 августа.

Петербургский «Зенит» 6 августа проиграл «Динамо» в матче третьего тура Российской премьер-лиги, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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