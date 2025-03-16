«Спартак» впервые с 2017 года победил «Зенит» в чемпионате России по футболу

Встреча прошла на «Лукойл-Арене». Победный дубль оформил Кристофер Мартинс (45+2; 90). У «Зенита» дебютный гол забил Луис Энрике (83).

«Спартак» одержал первую победу над «Зенитом» в чемпионате России с 27 ноября 2017 года, когда красно-белые обыграли соперника дома со счетом 3:1. С того момента петербургская команда оставалась непобежденной в течение 13 матчей, из которых одержала 7 побед и 6 раз сыграла вничью.



С 43 очками в активе «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Зенит», у которого также 43 пункта, благодаря лучшим результатам в личных встречах. После 21 тура лидерство удерживает «Краснодар», набравший 46 очков.



В следующем туре, запланированном на 30 марта, «Спартак» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», а «Зенит» примет казанский «Рубин».

На прошлой неделе форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

