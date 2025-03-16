«Спартак» впервые с 2017 года победил «Зенит» в чемпионате России по футболу
Футболисты московского «Спартак» обыграли петербургский «Зенит» со счетом 2:1 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на «Лукойл-Арене». Победный дубль оформил Кристофер Мартинс (45+2; 90). У «Зенита» дебютный гол забил Луис Энрике (83).
«Спартак» одержал первую победу над «Зенитом» в чемпионате России с 27 ноября 2017 года, когда красно-белые обыграли соперника дома со счетом 3:1. С того момента петербургская команда оставалась непобежденной в течение 13 матчей, из которых одержала 7 побед и 6 раз сыграла вничью.
С 43 очками в активе «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Зенит», у которого также 43 пункта, благодаря лучшим результатам в личных встречах. После 21 тура лидерство удерживает «Краснодар», набравший 46 очков.
В следующем туре, запланированном на 30 марта, «Спартак» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», а «Зенит» примет казанский «Рубин».
На прошлой неделе форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Спартак» впервые с 2017 года победил «Зенит» в чемпионате России по футболу
- МО РФ: 15 украинских БПЛА сбили над несколькими регионами России
- Житель Калифорнии отсудил у Starbucks $50 миллионов из-за ожогов от пролитого чая
- Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry Truman
- Российский ВУЗ подтвердил, что Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии
- МО РФ: 29 украинских БПЛА сбили над Курской и Орловской областями
- Вучич призвал проверить данные об использовании «звуковой пушки» против граждан
- Уиткофф заявил, что видит конструктивную позицию РФ по украинскому урегулированию
- МЧС: Из Суджанского района Курской области вывезены 395 человек
- Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru