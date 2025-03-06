«Спартак» во второй раз в своей истории достиг отметки в 200 шайб в КХЛ

Это произошло в матче регулярного чемпионата против «Куньлунь Ред Стар». Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу китайской команды.

В настоящее время «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее стало известно, что американский нападающий хоккейного клуба «Амур» из Хабаровска Александр Гальченюк стал гражданином России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

