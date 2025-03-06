«Спартак» во второй раз в своей истории достиг отметки в 200 шайб в КХЛ
Московский хоккейный клуб «Спартак» во второй раз в своей истории достиг отметки в 200 заброшенных шайб в КХЛ, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло в матче регулярного чемпионата против «Куньлунь Ред Стар». Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу китайской команды.
В настоящее время «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.
Ранее стало известно, что американский нападающий хоккейного клуба «Амур» из Хабаровска Александр Гальченюк стал гражданином России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru