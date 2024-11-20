Фетисов назвал предательством показ чемпионата мира по хоккею без сборной России

По его мнению, это безобразие, когда не только транслируют матчи турнира, но затем ещё и обсуждают результаты в студии.

Фетисов также рассказал, что когда он призывал не показывать и не смотреть чемпионат Европы по футболу, ему говорили, что сборная России, даже если бы её не отстранили от турниров, всё равно туда бы не попала.

«Слушайте, не попали – это одна история. А когда нас оттуда выкинули, как собак, я считаю, что это предательство», - заключил депутат.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила «Радиоточке НСН», что если российские дети, которые занимаются футболом профессионально, не будут видеть, как играют иностранные клубы, они не достигнут мастерства.

