Фетисов назвал предательством показ чемпионата мира по хоккею без сборной России
Показывать по ТВ чемпионат мира по хоккею, в котором не участвует сборная Россиии - это предательство. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
По его мнению, это безобразие, когда не только транслируют матчи турнира, но затем ещё и обсуждают результаты в студии.
Фетисов также рассказал, что когда он призывал не показывать и не смотреть чемпионат Европы по футболу, ему говорили, что сборная России, даже если бы её не отстранили от турниров, всё равно туда бы не попала.
«Слушайте, не попали – это одна история. А когда нас оттуда выкинули, как собак, я считаю, что это предательство», - заключил депутат.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила «Радиоточке НСН», что если российские дети, которые занимаются футболом профессионально, не будут видеть, как играют иностранные клубы, они не достигнут мастерства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru