«Пари НН» победил «Звезду» в Кубке России по футболу

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» одержал победу в матче первого этапа четвертьфинала Кубка России (Путь регионов) против питерской команды «Звезда».

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Встреча, проходившая на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу нижегородского клуба, в составе которого отличились Никита Каккоев и Даниил Корнюшин.

Благодаря победе «Пари Нижний Новгород» примет участие во втором этапе четвертьфинала Пути регионов, «Звезда» покидает турнир.

Ранее грозненский «Ахмат» со счётом 2:1 обыграл ФК «Уфа» в матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу (Путь регионов), сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Кубок РоссииФутболНижний Новгород
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