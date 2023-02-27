«Пари НН» победил «Звезду» в Кубке России по футболу
Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» одержал победу в матче первого этапа четвертьфинала Кубка России (Путь регионов) против питерской команды «Звезда».
Встреча, проходившая на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу нижегородского клуба, в составе которого отличились Никита Каккоев и Даниил Корнюшин.
Благодаря победе «Пари Нижний Новгород» примет участие во втором этапе четвертьфинала Пути регионов, «Звезда» покидает турнир.
Ранее грозненский «Ахмат» со счётом 2:1 обыграл ФК «Уфа» в матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу (Путь регионов), сообщает RT.
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