«Спартак» уступил «Оренбургу» 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

«Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, со счетом 0:1, сообщает «Интерфакс».

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На 10-й минуте игры счет открыл, реализовав пенальти, полузащитник хозяев поля Николай Титков. Вскоре красно-белые остались вдесятером. На 40-й минуте красную карточку получил Олег Рябчук.

Реабилитироваться спартаковцы смогут в ответной игре, которая пройдет в марте в Москве.

Ранее «Ахмат» выбил «Крылья Советов» из Кубка России по футболу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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