«Факел» по пенальти обыграл ЦСКА в Кубке России
Воронежский ФК «Факел» по пенальти обыграл ЦСКА в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Основное время матча, который прошёл в Воронеже, завершилось со счётом 1:1. На 80-й минуте Руслан Магаль вывел «Факел» вперёд, а спустя восемь минут Милан Гаич восстановил равновесие.
В серии пенальти точнее оказались хозяева, победившие со счётом 4:2.
После пяти матчей ЦСКА, несмотря на поражение в Воронеже, набрал восемь очков и возглавил турнирную таблицу группы А. У «Факела» шесть очков, воронежцы занимают третью строчку.
Ранее грозненский «Ахмат» со счётом 3:0 обыграл «Крылья Советов» в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу и выбил самарцев из турнира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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