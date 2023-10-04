«Факел» по пенальти обыграл ЦСКА в Кубке России

Основное время матча, который прошёл в Воронеже, завершилось со счётом 1:1. На 80-й минуте Руслан Магаль вывел «Факел» вперёд, а спустя восемь минут Милан Гаич восстановил равновесие.

В серии пенальти точнее оказались хозяева, победившие со счётом 4:2.

После пяти матчей ЦСКА, несмотря на поражение в Воронеже, набрал восемь очков и возглавил турнирную таблицу группы А. У «Факела» шесть очков, воронежцы занимают третью строчку.

Ранее грозненский «Ахмат» со счётом 3:0 обыграл «Крылья Советов» в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу и выбил самарцев из турнира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».