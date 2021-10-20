«Спартак» уступил «Лестеру» 3:4 в матче Лиги Европы
Московский «Спартак» не сумел добиться положительного результата в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Красно-белые уступили на своём поле в боевой игре английскому «Лестеру» со счетом 3:4
В составе «Спартака» забитыми мячами отметились Александр Соболев (11, 86 минуты) и Джордан Ларссон (44). Москвичи в первой половине встречи повели 2:0, однако сразу после второго гола гости отквитали один мяч, который забил Патсон Дака. В итоге он оформил футбольный «покер» - 45, 48, 54, 79 минуты.
По результатам трех сыгранных матчей «Спартак» имеет в активе три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы С.
Лидирует польская «Легия» (6 очков), на второе место переместился «Лестер» (4), замыкает пока таблицу итальянский «Наполи» (1). Завтра неаполитанцы принимают на своём поле лидера группы.
Перед сегодняшним матчем москвичи почтил память жертв трагедии 20 октября 1982 года, когда в концовке матча Кубка УЕФА «Спартак» - «Хаарлем» в результате давки на стадионе «Лужники» погибли десятки болельщиков. Состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику погибшим.
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