«Спартак» уступил «Лестеру» 3:4 в матче Лиги Европы

По результатам трех сыгранных матчей «Спартак» имеет в активе три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы С.

Лидирует польская «Легия» (6 очков), на второе место переместился «Лестер» (4), замыкает пока таблицу итальянский «Наполи» (1). Завтра неаполитанцы принимают на своём поле лидера группы.

Перед сегодняшним матчем москвичи почтил память жертв трагедии 20 октября 1982 года, когда в концовке матча Кубка УЕФА «Спартак» - «Хаарлем» в результате давки на стадионе «Лужники» погибли десятки болельщиков. Состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику погибшим.



