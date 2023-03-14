«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в первом полуфинале Кубка России

Матч между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом» не выявил сильнейшего.

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Первая полуфинальная игра Пути РПЛ Фонбет Кубка России прошла в Москве. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме Квинси Промес вывел «Спартак» вперед. На 67-й минуте гол в ворота красно-белых забил Юрий Железнов.

Ответная игра «Спартака» и «Урала» состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

В текущем сезоне команды дважды встречались в Российской Премьер-Лиге. Игра в Екатеринбурге завершилась победой москвичей со счетом 2:0. В столице команды разошлись ничьей (2:2).

Московский «Локомотив» 14 марта проиграл тольяттинскому «Акрону» в марте 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:СпортФутболФК "Спартак"
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