«Локомотив» проиграл «Акрону» в матче Фонбет Кубка России
Московский «Локомотив» уступил тольяттинскому «Акрону» в марте 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.
В основное время команды сыграли вничью. Счет на табло был 1:1.
Судьба матча решилась в серии пенальти. Решающий удар не реализовал защитник «Локомотива» Иван Кузьмичев.
По итогам матча «Акрон» вышел в полуфинал Пути регионов Fonbet Кубка России.
Российская сборная сыграет в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Участие в турнире подтвердили Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Иран и Афганистан, передает НСН.
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