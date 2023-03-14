«Локомотив» проиграл «Акрону» в матче Фонбет Кубка России

Московский «Локомотив» уступил тольяттинскому «Акрону» в марте 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

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В основное время команды сыграли вничью. Счет на табло был 1:1.

Судьба матча решилась в серии пенальти. Решающий удар не реализовал защитник «Локомотива» Иван Кузьмичев.

По итогам матча «Акрон» вышел в полуфинал Пути регионов Fonbet Кубка России.

Российская сборная сыграет в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Участие в турнире подтвердили Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Иран и Афганистан, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЛокомотивФутболСпорт
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