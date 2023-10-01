«Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» в десятом туре РПЛ

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» разгромил московский «Спартак» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Воронежский «Факел» обыграл «Сочи» в матче аутсайдеров РПЛ

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 4:0. В первом тайме Юрий Горшков оформил дубль. Во второй половине встречи Бенхамин Гарре и Владислав Шитов укрепили преимущество хозяев.

«Спартак» после 10 матчей занимает пятую строчку турнирной таблицы. «Крылья Советов» располагаются на втором месте.

В субботу футболисты «Оренбурга» впервые в истории обыграли петербургский «Зенит». Игра завершилась со счетом 3:1, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Футбол"крылья"ФК "Спартак"

Горячие новости

Все новости

партнеры