«Спартак» разгромил «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ со счетом 5:0
Московский «Спартак» одержал победу над футбольным клубом «Шабаб Аль-Ахли» из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Встреча состоялась 9 февраля в Абу-Даби в рамках Winline - Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе москвичей отметились Михаил Игнатов, Кристофер Мартинс, Антон Зиньковский и Манфред Угальде.
«Спартак» с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице. На первом располагается «Ростов». Клуб из ОАЭ занимает третью строчку, пишет RT.
Красно-белые 7 февраля проиграли «Ростову» со счетом 0:3. У победителей отметились Николай Комличенко, Евгений Чернов и Кирилл Щетинин, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru