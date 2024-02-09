«Спартак» разгромил «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ со счетом 5:0

Московский «Спартак» одержал победу над футбольным клубом «Шабаб Аль-Ахли» из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что остается в клубе

Встреча состоялась 9 февраля в Абу-Даби в рамках Winline - Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе москвичей отметились Михаил Игнатов, Кристофер Мартинс, Антон Зиньковский и Манфред Угальде.

«Спартак» с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице. На первом располагается «Ростов». Клуб из ОАЭ занимает третью строчку, пишет RT.

Красно-белые 7 февраля проиграли «Ростову» со счетом 0:3. У победителей отметились Николай Комличенко, Евгений Чернов и Кирилл Щетинин, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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