КДК подтвердил дисквалификацию Карпина и Абаскаля
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил дисквалификацию на два матча (один - условно) за высказывания о проведении игры 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги против ЦСКА в метель, а главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля на три матча (один - условно) за толчок полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши. Об этом объявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц по итогам заседания КДК, передает ТАСС.
Тренер «Ростова» был крайне недоволен решением провести московский матч с ЦСКА в дикий снегопад и после игры выдал гневную речь. Он назвал «дебилом» и «идиотом» того, кто решил проводить матч в непогоду.
Тренер «Спартака» поддался на провокацию футболиста «Ахмата» Бериши, который после забитого гола выпрыгнул вперед ногами рядом с тренером красно-белых. Абаскаль схватил игрока и толкнул его так, что тот упал на землю, после чего незамедлительно был удалён.
Ранее футболиста «Краснодара» Кордобу дисквалифицировали за оскорбление судьи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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