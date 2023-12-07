КДК подтвердил дисквалификацию Карпина и Абаскаля

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил дисквалификацию на два матча (один - условно) за высказывания о проведении игры 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги против ЦСКА в метель, а главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля на три матча (один - условно) за толчок полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши. Об этом объявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц по итогам заседания КДК, передает ТАСС.

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Тренер «Ростова» был крайне недоволен решением провести московский матч с ЦСКА в дикий снегопад и после игры выдал гневную речь. Он назвал «дебилом» и «идиотом» того, кто решил проводить матч в непогоду.

Тренер «Спартака» поддался на провокацию футболиста «Ахмата» Бериши, который после забитого гола выпрыгнул вперед ногами рядом с тренером красно-белых. Абаскаль схватил игрока и толкнул его так, что тот упал на землю, после чего незамедлительно был удалён.

Ранее футболиста «Краснодара» Кордобу дисквалифицировали за оскорбление судьи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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