КДК подтвердил дисквалификацию Карпина и Абаскаля

Тренер «Ростова» был крайне недоволен решением провести московский матч с ЦСКА в дикий снегопад и после игры выдал гневную речь. Он назвал «дебилом» и «идиотом» того, кто решил проводить матч в непогоду.

Тренер «Спартака» поддался на провокацию футболиста «Ахмата» Бериши, который после забитого гола выпрыгнул вперед ногами рядом с тренером красно-белых. Абаскаль схватил игрока и толкнул его так, что тот упал на землю, после чего незамедлительно был удалён.

Ранее футболиста «Краснодара» Кордобу дисквалифицировали за оскорбление судьи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

