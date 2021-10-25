«Спартак» пропустил от «Зенита» семь голов

Чемпионат России проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Спартак» не может одолеть «Зенит» с 27 ноября 2017 года. Тогда главным тренером красно-белых был Массимо Каррера.

Ранее «Спартак» не сумел добиться положительного результата в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Красно-белые уступили на своём поле в боевой игре английскому «Лестеру» со счетом 3:4.

