«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче ЛЧ

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По результатам трех проведенных матчей «Зенит» находится на третьей строчке в таблице группы H. Петербургская команда набрала 3 балла.

Единственный гол в ворота футболистов «Зенита» на 86-й минуте забил полузащитник Деян Кулусевски.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянских футболистов.

Петербургский ФК «Зенит» проиграл матч с туринским «Ювентусом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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