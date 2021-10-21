«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче ЛЧ
20 октября 202123:59
Петербургский ФК «Зенит» проиграл матч с туринским «Ювентусом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянских футболистов.
Единственный гол в ворота футболистов «Зенита» на 86-й минуте забил полузащитник Деян Кулусевски.
По результатам трех проведенных матчей «Зенит» находится на третьей строчке в таблице группы H. Петербургская команда набрала 3 балла.
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20 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru