«Спартак» проиграл «Йокериту» в матче КХЛ
15 января 202122:59
Московский "Спартак" уступил финскому "Йокериту" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает Интерфакс.
Матч закончился со счётом 3:1 в пользу финской команды. "Йокерита". Единственный гол "Спартака" забил Робин Ганзл на 13-й минуте встречи.
Агентство отмечает, что это уже второе подряд поражение "Спартака". "Йокерит" перешел на пятое место в Западной конференции с 53 очками. "Спартак" сохранил восьмую строчку с 50 очками.
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15 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru