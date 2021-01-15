«Спартак» проиграл «Йокериту» в матче КХЛ

Московский "Спартак" уступил финскому "Йокериту" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает Интерфакс.

Европарламент призвал лишить Белоруссию чемпионата мира по хоккею

Матч закончился со счётом 3:1 в пользу финской команды. "Йокерита". Единственный гол "Спартака" забил Робин Ганзл на 13-й минуте встречи.

Агентство отмечает, что это уже второе подряд поражение "Спартака". "Йокерит" перешел на пятое место в Западной конференции с 53 очками. "Спартак" сохранил восьмую строчку с 50 очками.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ХоккейСпартакКХЛ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры