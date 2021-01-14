Европарламент призвал лишить Белоруссию чемпионата мира по хоккею
Члены Европарламента (ЕП) заявили, что считают «немыслимым» проведение чемпионата мира по хоккею в Белоруссии, сообщает ТАСС.
В заявлении говорится, что члены ЕП встревожены намерением главы IIHF Рене Фазеля провести чемпионата мира в Минске, «несмотря на жестокие и широко распространенные репрессии режима против мирных демонстрантов».
В ЕП призвали Международную федерацию хоккея (IIHF) отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Белоруссии из-за политической ситуации в стране.
«Мы настоятельно призываем IIHF, её национальные ассоциации и другие спортивные федерации занять твёрдую позицию и запретить Белоруссии принимать такие мероприятия и участвовать в них», - заявили в ЕП.
Ранее глава IIHF Рене Фазель, на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил, что у федерации, несмотря на очень большое давление, чёткая позиция: «не смешивать спорт и политику, так как спорт должен объединять народы, а не разъединять».
Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске с 21 мая по 6 июня.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Оппозиция заявила о фальсификации результатов голосования, в результате которого победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Евросоюз также не признал победу действующего президента.
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