«Спартак» предложил Александру Кокорину трёхлетний контракт

По данным издания, «Спартак» готов выполнить финансовые пожелания нападающего, однако «Зенит» предложения ему еще не озвучил.

Кокорин в прошедший зимний сезон выступал за «Сочи» на правах аренды. Он был лучшим игроком марта в Российской премьер-лиге.

Контракт с «Зенитом» у футболиста заканчивается 31 июля текущего года. Он перешёл в петербургский клуб в 2016 году из «Динамо», где выступал на протяжении семи лет.

