«Спартак» предложил Александру Кокорину трёхлетний контракт
Московский футбольный клуб «Спартак» предложил футболисту «Зенита» Александру Кокорину трехлетний контракт. Об этом сообщает «Чемпионат».
По данным издания, «Спартак» готов выполнить финансовые пожелания нападающего, однако «Зенит» предложения ему еще не озвучил.
Кокорин в прошедший зимний сезон выступал за «Сочи» на правах аренды. Он был лучшим игроком марта в Российской премьер-лиге.
Контракт с «Зенитом» у футболиста заканчивается 31 июля текущего года. Он перешёл в петербургский клуб в 2016 году из «Динамо», где выступал на протяжении семи лет.
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