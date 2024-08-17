«Спартак» подписал контракт с суринамским защитником Мьенти Абеной
17 августа 202405:28
Защитник венгерского «Ференцвароша» и сборной Суринама Миенти Абена подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба команды.
В клубе назвали 29-летнего Абену цепким и быстрым игроком с отличными физическими данными.
«Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Словакии, а также двукратный чемпион Венгрии», — отметили в «Спартаке».
Абена взял 14-й номер в команде. Контракт защитника рассчитан на два года.
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- «Спартак» подписал контракт с суринамским защитником Мьенти Абеной
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru