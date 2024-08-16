СМИ: «Спартак» готов заплатить «Ростову» за капитана Глебова 11 млн евро

Капитан футбольного клуба «Ростова» Данил Глебов может до конца лета перейти в московский «Спартак». Информация об этом появилась в социальных сетях донской команды.

Как сообщает «Свободная пресса», «красно-белые» готовы выложить за опорного полузащитника 11 миллионов евро. Согласно инсайдерской информации, руководство московского клуба стремиться сохранить российский «костяк» команды.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в новом сезоне Российской премьер-лиги Глебов успел отличиться результативными передачами и качественной игрой на поле. Трансферное летнее окно будет открыто до 12 сентября.

