«Спартак» победил ЦСКА в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» на выезде обыграл ЦСКА в центральном матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

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Встреча закончилась со счетом 2:0.

«Спартак» впервые с 2017-го переиграл ЦСКА на выезде. В настоящее время красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, армейцы – 6-е.

Ранее «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче 13-го тура РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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