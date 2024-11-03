«Спартак» победил ЦСКА в матче РПЛ
3 ноября 202401:01
Московский футбольный клуб «Спартак» на выезде обыграл ЦСКА в центральном матче 14-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча закончилась со счетом 2:0.
«Спартак» впервые с 2017-го переиграл ЦСКА на выезде. В настоящее время красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, армейцы – 6-е.
Ранее «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче 13-го тура РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК расследует обстоятельства гибели российских пленных бойцов в Курской области
- СМИ: Зеленский выглядит изможденным из-за неудач ВСУ
- «Спартак» победил ЦСКА в матче РПЛ
- Канадская фигуристка потребовала изменить правила для сменивших гражданство россиян
- Дирижер Гергиев рассказал о важности сохранения памяти певца Хворостовского
- Пленный боец ВСУ рассказал о массовых облавах военкомов
- Новый сервис «Жизненная ситуация» запустили на «Госуслугах»
- Метал назвали наиболее интеллектуальным музыкальным жанром
- МИД России опубликовал перечень из 29 возвращенных Украине морпехов ВСУ
- От фольклора до бизнеса: Названы книги, которые помогут лучше понять русскую психологию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru