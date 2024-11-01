Российский футболист хочет стать подданным Норвегии

Российский голкипер норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин заявил о своем желании получить норвежское подданство, сообщает NRK.

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По его словам, это никак не связано с футболом или его карьерой.

«Моя невеста — норвежка, я хотел бы остаться в этой стране. Хочу стать норвежцем, мне очень нравится здесь», — сказал Хайкин.

Футболисту 27 лет он попадал в расширенный список игроков сборной России, но никогда не выступал за российскую национальную команду.

Ранее российский пловец объяснил смену гражданства желанием поехать на Олимпиаду, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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