Российский футболист хочет стать подданным Норвегии

По его словам, это никак не связано с футболом или его карьерой.

«Моя невеста — норвежка, я хотел бы остаться в этой стране. Хочу стать норвежцем, мне очень нравится здесь», — сказал Хайкин.

Футболисту 27 лет он попадал в расширенный список игроков сборной России, но никогда не выступал за российскую национальную команду.

Ранее российский пловец объяснил смену гражданства желанием поехать на Олимпиаду, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

