«Спартак» победил «Рубин» в матче 3-го тура РПЛ
Футболисты московского ФК «Спартак» разгромили казанский «Рубин» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Казани, которая проходила на стадионе «Ак Барс Арена» и собрала 17804 зрителей, закончилось со счетом 4:1. В составе гостей голами отметились Хесус Медина (58-я минута), Тео Бонгонда (19) и Михаил Игнатов (67). Победный гол на 73-й минуте забил полузащитник Квинси Промес.
Ранее, 4 августа, футболисты «Краснодара» обыграли «Пари Нижний Новгород» в матче третьего тура РПЛ. Игра проходила в Краснодаре и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол тогда забил полузащитник Эдуард Сперцян, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Афганистана
- «Спартак» победил «Рубин» в матче 3-го тура РПЛ
- Минобороны сообщило, что ВС РФ взяли под контроль Новоселовское в ЛНР
- СМИ: Взрывы прозвучали в районе военного аэродрома на Украине
- 112: Певица Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму в ДТП в Подольске
- Россиянка погибла в результате схода оползня в Грузии
- Экс-агент ЦРУ Джонсон: США хотят ликвидировать Зеленского и обвинить в этом РФ
- СМИ сообщили о взрывах в трех областях Украины
- Главы МИД Турции и Украины обсудили шаги по восстановлению зерновой сделки
- Мужчина утонул под Краснодаром после того, как сделал предложение возлюбленной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru