«Спартак» победил «Рубин» в матче 3-го тура РПЛ

Встреча в Казани, которая проходила на стадионе «Ак Барс Арена» и собрала 17804 зрителей, закончилось со счетом 4:1. В составе гостей голами отметились Хесус Медина (58-я минута), Тео Бонгонда (19) и Михаил Игнатов (67). Победный гол на 73-й минуте забил полузащитник Квинси Промес.

Ранее, 4 августа, футболисты «Краснодара» обыграли «Пари Нижний Новгород» в матче третьего тура РПЛ. Игра проходила в Краснодаре и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол тогда забил полузащитник Эдуард Сперцян, сообщает «Радиоточка НСН».

