«Спартак» обыграл «Балтику» во втором туре РПЛ
Московский «Спартак» одержал верх над калининградским футбольным клубом «Балтика» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в понедельник в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.
В составе хозяев поля отличились нападающие Тео Бонгонда и Квинси Промес. На последних минутах матча форвард калининградцев Анхело Энрикес сократил отставание.
В воскресном матче футболисты московского «Локомотива» разгромили воронежский «Факел» со счетом 4:1. В третьем туре железнодорожники сыграют с ЦСКА в столичном дерби, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru