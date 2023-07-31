«Спартак» обыграл «Балтику» во втором туре РПЛ

Московский «Спартак» одержал верх над калининградским футбольным клубом «Балтика» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла в понедельник в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

В составе хозяев поля отличились нападающие Тео Бонгонда и Квинси Промес. На последних минутах матча форвард калининградцев Анхело Энрикес сократил отставание.

В воскресном матче футболисты московского «Локомотива» разгромили воронежский «Факел» со счетом 4:1. В третьем туре железнодорожники сыграют с ЦСКА в столичном дерби, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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