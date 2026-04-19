Иран еще не принял решение об отправке делегации на переговоры с США

После завершения первого раунда переговоров обмен сообщениями через пакистанского посредника продолжился. Однако, по данным агентства, этот процесс остаётся продолжением предыдущего диалога, который закончился безрезультатно из-за чрезмерных требований и амбиций американской стороны.

Иранская переговорная команда подчеркнула, что дальнейшие контакты невозможны, пока в силе остаётся заявление президента США Дональда Трампа о введении морской блокады Ирана.

Ранее Трамп заявил, что американские представители направляются в Исламабад для проведения переговоров с иранской делегацией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».