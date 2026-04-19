Иран еще не принял решение об отправке делегации на переговоры с США
Иран пока не планирует направлять переговорную делегацию в Пакистан. Переговоры с США не будут продолжены, пока Вашингтон сохраняет морскую блокаду Ормузского пролива. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на иранскую переговорную команду.
После завершения первого раунда переговоров обмен сообщениями через пакистанского посредника продолжился. Однако, по данным агентства, этот процесс остаётся продолжением предыдущего диалога, который закончился безрезультатно из-за чрезмерных требований и амбиций американской стороны.
Иранская переговорная команда подчеркнула, что дальнейшие контакты невозможны, пока в силе остаётся заявление президента США Дональда Трампа о введении морской блокады Ирана.
Ранее Трамп заявил, что американские представители направляются в Исламабад для проведения переговоров с иранской делегацией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
