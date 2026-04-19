Адам Кадыров получил новую медаль

Помощнику главы Чечни, секретарю Совета безопасности республики Адаму Кадырову вручили памятную медаль «20 лет специальному моторизованному полку "Север" имени А. А. Кадырова».

Кадыров заявил, что у его сына нет незаслуженных наград

Церемония вручения прошла в Грозном в рамках празднования 20-й годовщины со дня образования полка имени Героя России Ахмата Кадырова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у его сына Адама нет незаслуженных наград, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Телеграм-канал главы Чечни Рамзана Кадырова
