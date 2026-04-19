Адам Кадыров получил новую медаль
19 апреля 202618:43
Помощнику главы Чечни, секретарю Совета безопасности республики Адаму Кадырову вручили памятную медаль «20 лет специальному моторизованному полку "Север" имени А. А. Кадырова».
Церемония вручения прошла в Грозном в рамках празднования 20-й годовщины со дня образования полка имени Героя России Ахмата Кадырова.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у его сына Адама нет незаслуженных наград, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Тигр выпрыгнул из манежа во время циркового представления в Ростове-на-Дону
- Адам Кадыров получил новую медаль
- Иран еще не принял решение об отправке делегации на переговоры с США
- Певец Григорий Лепс хочет усыновить детей из детского дома
- Уроки и цензура: Светлана Бондарчук раскрыла секреты новой книги
- Эстония вслед за Литвой и Латвией не пустит самолет Фицо на Парад Победы
- «Индустрия только зарождается»: Бондарчук оценила образы российских звезд на красных дорожках
- «Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2025 году
- «Зенит» обыграл «Динамо» Махачкала и вышел на первое место в РПЛ
- МИД ПМР: Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу на реке Днестр